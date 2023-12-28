Три фильма, которые унесут вас в мир загадок и тайн

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Представляем вашему вниманию фильмы с захватывающим детективным сюжетом.

Фото: https://web.archive.org/web/20180623175402/https://www.pexels.com/photo/macbook-pro-on-desk-877695/ by rawpixel

Советуем посмотреть эти фильмы всем любителям загадок и тайн.

"Убийца из Кловхитча" переносит зрителей в, казалось бы, невинный пригород, где хорошие родители-христиане растят своих детей. Но однажды сын-подросток из безмятежной семьи обнаруживает тревожные снимки у своего отца. Он начинает подозревать, что его отец — человек, ответственный за 13 убийств в их районе, и начинает расследование. Довольно скоро он узнает, что его отец не совсем тот, за кого себя выдает. Если этот фильм кажется вам устрашающе правдоподобным, то это потому, что он черпает вдохновение в реальном серийном убийце Деннисе Рейдере.

"Простое одолжение". Кто сказал, что вам нужен тёмный офис и много сигаретного дыма, чтобы стать детективом? Иногда вам просто нужен диск и смартфон. Это описывает Стефани (Анна Кендрик) от "Простого одолжения". Она мать-одиночка и блогер, которая подружилась с Эмили (Блейк Лайвли), у которой, кажется, есть всё. Но однажды Эмили пропадает. Полиция старается изо всех сил, но Стефани всё же решает начать собственное расследование. Как выясняется, она, возможно, вообще не знала настоящую Эмили.

"Дело о пеликанах". Когда вам нужен захватывающий юридический роман, вы обращаетесь к Джону Гришэму. "Дело о пеликане" с большим успехом экранизирует его одноименный роман 1992 года. Джулия Робертс и Дензел Вашингтон играют студента юридического факультета и репортера соответственно, которые оказываются втянутыми в масштабный заговор, сосредоточенный вокруг убийства двух судей Верховного суда. Довольно скоро люди хотят убить и их тоже. Чтобы выжить, им нужно быть хитрыми — хорошо, что именно такими они и являются.