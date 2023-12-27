Фильм "Мятежная Луна" собрал почти 24 млн просмотров впервые дни на Netflix

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня" от режиссёра Зака Снайдера за несколько дней после выхода на Netflix собрал почти 24 миллиона просмотров, став самым популярным англоязычным фильмом на сервисе в период с 18 по 24 декабря.

Фото: Wikipedia by The Stone QuarryGrand ElectricNetflix is licensed under Добросовестное использование

Следует отметить, что эта часть "Мятежной Луны" получила негативные отзывы и вошла в список худших фильмов уходящего 2023 года на Metacritic. Вторая часть дилогии под названием "Дарующая шрамы" ожидается 19 апреля 2024 года.

На втором месте в рейтинге находится апокалиптический триллер "Оставь мир позади" от режиссёра Сэма Эсмейла, который собрал 19,7 миллиона просмотров. Оба фильма имеют шанс войти в топ-10 самых популярных фильмов на Netflix. Для этого им нужно превзойти результат фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2", который набрал чуть менее 135 миллионов просмотров за 91 день после релиза.