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Фильм "Мятежная Луна" собрал почти 24 млн просмотров впервые дни на Netflix

1:09
Кино

Фильм "Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня" от режиссёра Зака Снайдера за несколько дней после выхода на Netflix собрал почти 24 миллиона просмотров, став самым популярным англоязычным фильмом на сервисе в период с 18 по 24 декабря.

Фильм "Мятежная Луна" собрал почти 24 млн просмотров впервые дни на Netflix
Фото: Wikipedia by The Stone QuarryGrand ElectricNetflix is licensed under Добросовестное использование

Следует отметить, что эта часть "Мятежной Луны" получила негативные отзывы и вошла в список худших фильмов уходящего 2023 года на Metacritic. Вторая часть дилогии под названием "Дарующая шрамы" ожидается 19 апреля 2024 года.

На втором месте в рейтинге находится апокалиптический триллер "Оставь мир позади" от режиссёра Сэма Эсмейла, который собрал 19,7 миллиона просмотров. Оба фильма имеют шанс войти в топ-10 самых популярных фильмов на Netflix. Для этого им нужно превзойти результат фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2", который набрал чуть менее 135 миллионов просмотров за 91 день после релиза.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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