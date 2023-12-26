Актёр Райан Гослинг вероятно присоединится к вселенной Marvel

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

После увольнения Джонатана Мэйджерса из-за неудачного иска, студия Marvel в сотрудничестве с Кевином Файги активно начала поиск новых актеров.

Фото: Openverse by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации от инсайдера Даниэля Рихтмана, одна из современных звезд, Райан Гослинг, возможно, уже подписал контракт на роль в киновселенной. На этот раз лично пригласил его Кевин Файги. Ранее актер проявлял интерес к участию в проектах Marvel и выражал желание воплотить образ Призрачного Гонщика на экране.

Вероятно, предложенная роль для Райана Гослинга более значительна, особенно учитывая, что в новой фазе полностью освободилось место главного злодея.

На данный момент актер занят работой над приквелом "Оушены", а также скоро выйдет фильм "Каскадёры", где он исполнил главную роль.