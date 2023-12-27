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Новогодние каникулы на "Роза Хутор"

5 лучших новогодних ретро-фильмов 80-х годов

1:48
Кино

Многие лучшие фильмы из когда-либо снятых были выпущены в 80-х годах. Представляем 5 новогодних фильмов, которые погружают нас в ретро-атмосферу.

5 лучших новогодних ретро-фильмов 80-х годов
Фото: Нейросеть Шедеврум

Любителям романтики 80-х годов советуем посмотреть данные фильмы.

1. "Стальные магнолии". Возможно, это и не рождественский фильм в традиционном смысле, но кто мог забыть знаменитую сцену рождественского фестиваля и праздничное объявление Шелби о беременности? "Стальные магнолии" действительно фильм на все времена года.

2. "Поменяться местами". Богатый руководитель (Дэн Эйкройд) и хитрый уличный жулик (Эдди Мерфи) меняют образ жизни во время каникул, и начинается веселье.

3. "Рождество без снега". Этот фильм, снятый для телевидения, рассказывает о проблемной разведённой женщине, которая переезжает в Сан-Франциско, чтобы начать все сначала. Она находит утешение и общество в своём церковном хоре, когда они работают над достижением своей цели — исполнить "Мессию" Генделя на рождественском концерте.

4. "Рождественская гора". Измените обстановку, посмотрев вестерн в этот праздничный сезон! В этом фильме рассказывается об ангеле-ковбое, который посещает планету, чтобы спасти Рождество для вдовы и её детей.

5 "Рождесвенский подарок". Маленький заснеженный городок в Колорадо — мечта каждого любителя Рождества. Именно поэтому этот архитектор готов сделать практически всё, чтобы спасти город от перестройки дельцами по недвижимости.

Ранее были названы лучшие семейные фильмы для уютных домашних вечеров.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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