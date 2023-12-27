Многие лучшие фильмы из когда-либо снятых были выпущены в 80-х годах. Представляем 5 новогодних фильмов, которые погружают нас в ретро-атмосферу.
Любителям романтики 80-х годов советуем посмотреть данные фильмы.
1. "Стальные магнолии". Возможно, это и не рождественский фильм в традиционном смысле, но кто мог забыть знаменитую сцену рождественского фестиваля и праздничное объявление Шелби о беременности? "Стальные магнолии" действительно фильм на все времена года.
2. "Поменяться местами". Богатый руководитель (Дэн Эйкройд) и хитрый уличный жулик (Эдди Мерфи) меняют образ жизни во время каникул, и начинается веселье.
3. "Рождество без снега". Этот фильм, снятый для телевидения, рассказывает о проблемной разведённой женщине, которая переезжает в Сан-Франциско, чтобы начать все сначала. Она находит утешение и общество в своём церковном хоре, когда они работают над достижением своей цели — исполнить "Мессию" Генделя на рождественском концерте.
4. "Рождественская гора". Измените обстановку, посмотрев вестерн в этот праздничный сезон! В этом фильме рассказывается об ангеле-ковбое, который посещает планету, чтобы спасти Рождество для вдовы и её детей.
5 "Рождесвенский подарок". Маленький заснеженный городок в Колорадо — мечта каждого любителя Рождества. Именно поэтому этот архитектор готов сделать практически всё, чтобы спасти город от перестройки дельцами по недвижимости.
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