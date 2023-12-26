Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главком ВСУ Залужный заявил о "неактуальности" понятий 2 и 3 групп инвалидности
Нежный салат с красной рыбой "как в кафе": ресторанное блюдо для праздничного стола без особых усилий
В далекой вселенной были замечены галактические ветра
Три решения, которые создадут впечатление дороговизны интерьера
Ветеринар Кирнос рассказала, как ухаживать за лапами собак зимой
Шаги к счастливой жизни: шесть эффективных способов восстановления после разрыва
Дима Билан оправдался за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой: это был джентльменский заезд
Пожар в Мариинской больнице быстро ликвидирован
Спрос на коттеджи существенно снизился

Охлобыстин назвал скрытый смысл в фильме Рязанова "Ирония судьбы"

Кино

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин рассказал, в чём скрытый смысл новогоднего кинохита "Ирония судьбы, или с лёгким паром" режиссёра Эльдара Рязанова.

Охлобыстин назвал скрытый смысл в фильме Рязанова "Ирония судьбы"
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы"

В беседе с изданием "Аргументы и факты" он объяснил, что успех кинокартины, которую не устают смотреть каждый год, в том, что в ней очень точно улавливаются "знаковые вещи, которые исходят от социума, его потребности".

Актёр уверен, что во все времена главным вопросом, который волновал людей, были "взаимоотношение мужчины и женщины" в связи с тем, что между ними бывает много недомолвок. При этом, обращает внимание Охлобыстин, в обществе не предлагают никаких "рецептов", чтобы эти недомолвки решить. Так что очень важны те фильмы, в которых содержится ответ, как это сделать.

В заключение Охлобыстин отметил, что, если бы сегодня он снимал фильм, то эта кинокартина была бы о взаимоотношениях мужчины и женщины на фоне СВО.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск" Любовь Степушова Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Мониторинг EMEAT: в России снижаются цены на птицу и говядину
Потрясающая закуска из баклажан: получается такой вкусной, что за уши не оттащишь
Это нельзя: садовод рассказала, чем опасен навоз для посадки растений
Депутат Рады Горенюк: закон о мобилизации начнёт действовать не раньше весны
Садальский заявил, что дочь Эльдара Рязанова не выполнила последнюю волю отца: "Оля, не звезди"
Роскошный особняк из фильма "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке” выставили на торги
Сценарист "Слова пацана" объяснил, почему полгода готовился к съемкам
Эксперты рассказали, как украсить комнату к Новому году
Автоэксперт Гудков назвал способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников