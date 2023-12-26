Охлобыстин назвал скрытый смысл в фильме Рязанова "Ирония судьбы"

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин рассказал, в чём скрытый смысл новогоднего кинохита "Ирония судьбы, или с лёгким паром" режиссёра Эльдара Рязанова.

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы"

В беседе с изданием "Аргументы и факты" он объяснил, что успех кинокартины, которую не устают смотреть каждый год, в том, что в ней очень точно улавливаются "знаковые вещи, которые исходят от социума, его потребности".

Актёр уверен, что во все времена главным вопросом, который волновал людей, были "взаимоотношение мужчины и женщины" в связи с тем, что между ними бывает много недомолвок. При этом, обращает внимание Охлобыстин, в обществе не предлагают никаких "рецептов", чтобы эти недомолвки решить. Так что очень важны те фильмы, в которых содержится ответ, как это сделать.

В заключение Охлобыстин отметил, что, если бы сегодня он снимал фильм, то эта кинокартина была бы о взаимоотношениях мужчины и женщины на фоне СВО.