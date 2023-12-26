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Хоакин Феникс и Леди Гага попали в новые кадры "Джокера 2"

0:50
Кино

Режиссер Тодд Филлипс поделился свежими изображениями предстоящего фильма "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux), на которых заметны главные персонажи, сыгранные Хоакином Фениксом и Леди Гагой.

Хоакин Феникс и Леди Гага попали в новые кадры "Джокера 2"
Фото: Openverse by by Hersson Piratoba is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Напомним, что Феникс вернулся к роли Артура Флека, а Гага, кажется, прекрасно вписалась в образ Харли Квинн. Актриса даже попросила называть себя на съемочной площадке Ли.

Премьера "Джокера: Безумие на двоих" запланирована на 4 октября 2024 года. Фильм описывается как мюзикл со сложными музыкальными номерами.

Бюджет сиквела составил примерно 150 миллионов долларов, а за сценарий снова отвечал дуэт Филлипса и Скотта Сильвера (авторы "8 мили").

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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