Хоакин Феникс и Леди Гага попали в новые кадры "Джокера 2"

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Режиссер Тодд Филлипс поделился свежими изображениями предстоящего фильма "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux), на которых заметны главные персонажи, сыгранные Хоакином Фениксом и Леди Гагой.

Фото: Openverse by by Hersson Piratoba is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Напомним, что Феникс вернулся к роли Артура Флека, а Гага, кажется, прекрасно вписалась в образ Харли Квинн. Актриса даже попросила называть себя на съемочной площадке Ли.

Премьера "Джокера: Безумие на двоих" запланирована на 4 октября 2024 года. Фильм описывается как мюзикл со сложными музыкальными номерами.

Бюджет сиквела составил примерно 150 миллионов долларов, а за сценарий снова отвечал дуэт Филлипса и Скотта Сильвера (авторы "8 мили").