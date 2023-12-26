Хоакин Феникс и Леди Гага попали в новые кадры "Джокера 2"

Режиссер Тодд Филлипс поделился свежими изображениями предстоящего фильма "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux), на которых заметны главные персонажи, сыгранные Хоакином Фениксом и Леди Гагой.
Напомним, что Феникс вернулся к роли Артура Флека, а Гага, кажется, прекрасно вписалась в образ Харли Квинн. Актриса даже попросила называть себя на съемочной площадке Ли.
Премьера "Джокера: Безумие на двоих" запланирована на 4 октября 2024 года. Фильм описывается как мюзикл со сложными музыкальными номерами.
Бюджет сиквела составил примерно 150 миллионов долларов, а за сценарий снова отвечал дуэт Филлипса и Скотта Сильвера (авторы "8 мили").
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.