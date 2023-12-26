"Слово пацана" стал лучшим сериалом 2023 года по мнению российских критиков

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Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" признан российскими критиками лучшим проектом года, сообщает портал "Сноб" со ссылкой на издание "Кино-Театр.Ру".

Фото: Wikipedia by Toomuch ProductionНМГ СтудияWinkSTART. Кинориум, is licensed under Добросовестное использование

Также в топ-5 вошли комедия "Лада Голд", драма "Балет", сериал "Плейлист волонтёра" и триллер "Фишер". Голоса за них распределились примерно равномерно.

Высокую оценку также получили проекты "Мир! Дружба! Жвачка!-3", "Бэби-тур" и "Кибердеревня".

Ранее было объявлено, что зрители признали сериал "Слово пацана" лучшим в России согласно рейтингу "Кино Mail. ru".

Сценарист "Слова пацана" Андрей Золотарёв подчеркнул, что, хотя он предвидел успех проекта, не ожидал такого грандиозного масштаба.

Что касается продолжения сюжета, Золотарёв отметил, что окончательного решения еще нет. В то же время, он допускает возможность начала съемок следующих сезонов.