Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детский стоматолог Шемякина рассказала о вреде сладостей в новогодних подарках
Российские специалисты создали программу для обнаружения творческого потенциала
Кофейный жмых: сколько автомобиль может проехать на кофейных отходах
Готовьтесь к горному приключению: шаги для физической подготовки к походу
СК не нашёл состава преступления в высказываниях Пугачёвой и Галкина
Американский эксперт рассказал, как быстро прогреть салон автомобиля
Экс-футболист "Спартака" Быстров признался в угоне автомобиля у Радимова
Бойня у Артёмовска: снайпер ВСУ рассказал о огромных потерях Киева и стальных русских бойцах
Простой заливной пирог выручит, когда нужен сытный завтрак или ужин

Режиссер сиквела "Схватка" поделился, как вернет персонажей Роберта Де Ниро и Аль Пачино

1:51
Кино

В следующем году планируется приступить к работе над сиквелом "Схватки". Однако этот фильм также будет приквелом к культовому экшн-триллеру, где Роберт Де Ниро и Аль Пачино создали неповторимый дуэт на экране. Режиссер задается вопросом, каким образом показать более молодых и старших версий персонажей.

Режиссер сиквела "Схватка" поделился, как вернет персонажей Роберта Де Ниро и Аль Пачино
Фото: "Al Pacino Backstage" by Andrea Ricca is licensed under CC BY-SA 2.0.

На недавнем интервью Майкл Манн поделился текущим статусом проекта и рассказал о том, как он планирует вернуть своих героев на экран. Манн признался, что еще не определил актеров для главных ролей, так как сценарий не завершен, но заявил, что использует два метода, чтобы актеры соответствовали персонажам: компьютерные графические эффекты и грим.

"Это будет сочетание компьютерных эффектов и передачи характеров. Так что не ожидайте увидеть Роберта Де Ниро и Аль Пачино в ролях МакКоули и Ханны, воспроизводящих молодых персонажей. События фильма начнутся в 1988 году, за восемь лет до предыдущей истории, и затем перейдут в 2000-й. Но пока я не определил, кто будет играть, пока не закончу сценарий, над которым сейчас работаю", — подчеркнул режиссер.

Таким образом, не планируется повторение подхода, использованного в "Ирландце", где Роберта Де Ниро и Аль Пачино омолаживали с помощью цифровых технологий. Что касается кастинга, Манн утверждает, что в настоящее время не размышляет об этом, хотя в предыдущих заявлениях намекал, что роль молодого Нила МакКоули может получить Адам Драйвер.

Режиссер также подчеркнул, что не рассматривает возможность создания сериала на основе сюжета. Вместо этого он стремится создать фильм того же масштаба, что и оригинал.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы

Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.

Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
"Сельд под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Навоз не понадобится: простой совет позволит собирать урожай огурцов вёдрами
Навоз не понадобится: простой совет позволит собирать урожай огурцов вёдрами
Последние материалы
В РФ ужесточат требования к созданию новых УК многоквартирных домов
Косметолог посоветовала использовать уходовую косметику для стрессированной кожи зимой
Смородины будет завались: только немного подкормки
Это простое средство — незаменимая помощница в саду
Окончены съемки второго сезона "Ходячих мертвецов" про Дэрила Диксона
Ученые открыли новый метод получения стволовых клеток из мочи собак
Футболистка женской "Баварии" забыла надеть шорты перед выходом на поле
Эксперты рассказали, как "вылечить" дребезжание пластика в салоне автомобиля
Аэрофлот возобновляет полеты в Гонконг: первый рейс успешно выполнен
Гинеколог Кавтеладзе рассказала, что шансы забеременеть у кормящей матери не выше 10 процентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников