Режиссер сиквела "Схватка" поделился, как вернет персонажей Роберта Де Ниро и Аль Пачино

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В следующем году планируется приступить к работе над сиквелом "Схватки". Однако этот фильм также будет приквелом к культовому экшн-триллеру, где Роберт Де Ниро и Аль Пачино создали неповторимый дуэт на экране. Режиссер задается вопросом, каким образом показать более молодых и старших версий персонажей.

Фото: "Al Pacino Backstage" by Andrea Ricca is licensed under CC BY-SA 2.0.

На недавнем интервью Майкл Манн поделился текущим статусом проекта и рассказал о том, как он планирует вернуть своих героев на экран. Манн признался, что еще не определил актеров для главных ролей, так как сценарий не завершен, но заявил, что использует два метода, чтобы актеры соответствовали персонажам: компьютерные графические эффекты и грим.

"Это будет сочетание компьютерных эффектов и передачи характеров. Так что не ожидайте увидеть Роберта Де Ниро и Аль Пачино в ролях МакКоули и Ханны, воспроизводящих молодых персонажей. События фильма начнутся в 1988 году, за восемь лет до предыдущей истории, и затем перейдут в 2000-й. Но пока я не определил, кто будет играть, пока не закончу сценарий, над которым сейчас работаю", — подчеркнул режиссер.

Таким образом, не планируется повторение подхода, использованного в "Ирландце", где Роберта Де Ниро и Аль Пачино омолаживали с помощью цифровых технологий. Что касается кастинга, Манн утверждает, что в настоящее время не размышляет об этом, хотя в предыдущих заявлениях намекал, что роль молодого Нила МакКоули может получить Адам Драйвер.

Режиссер также подчеркнул, что не рассматривает возможность создания сериала на основе сюжета. Вместо этого он стремится создать фильм того же масштаба, что и оригинал.