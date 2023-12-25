Кинокритик оценил современные ремейки советских комедий: смотрится это крайне печально

Кинокритик и автор проекта "Кинопоход" Алексей Двоеглазов в беседе с Pravda.Ru рассказал об удачных и неудачных ремейках в отечественном и мировом кинематографе.

Фото: circolofilippomazzei.net

Эксперт уверен, что повредить классике никто уже не может.

"Как ей может вообще что-то повредить, если она уже есть, и она в наших сердцах, и мы её любим и знаем? Те, кто создают ремейки, могут только повредить своей репутации, если они создадут плохой ремейк", — рассказал специалист.

Двоеглазов отметил, что среди ремейков встречаются такие гениальные произведения, как, "В джазе только девушки", "Лицо с шрамом".

Кинкритик считает, что переснятые фильмы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова не удались.

"Смотрится это, конечно, крайне печально, на мой взгляд", — выразил своё мнение эксперт.

Он объяснил, что проекты телеканалов на сюжет известных советских комедий нельзя назвать полноценными ремейками.

"Это просто вариация на тему, как в свое время в 1990-х было "Старые песни о главном" и всё остальное, к этому же нельзя относиться серьёзно. Это не полноценное кино, это просто такое новогоднее представление", — рассказал кинокритик.

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