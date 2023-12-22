Кинокритик о причинах пересъёмок финальных серий сериалов: нужен другой заход ко второму сезону

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Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Pravda.Ru объяснил, что может заставить создателей фильма переснять финал картины.

Фото: ВК-аккаунт Ивана Янковского

Эксперт рассказал, что финальные серии иногда переснимаются.

"В Америке, например, когда выпускается фильм, перед тем, как он выходит в прокат, есть так называемые фокус-группы. И вполне могут финал изменить, если фокус-группа считает, что финал должен быть изменен. Финал могут изменить по требованию продюсеров", — объяснил специалист.

Шнейдеров отметил, что причиной изменённого сериала может быть желание авторов фильма убрать актёров, которые их не устраивают.

"Финал сериала могут изменить, если, например, нужен другой заход ко второму сезону. Или, например, один из актёров прекратил участие в сериале, нужно что-то придумать, куда деть персонажа — убить, отправить в командировку насовсем и так далее. Поэтому это абсолютно нормальное явление. Ничего в этом нет экстраординарного и особо выдающегося нет", — выразил своё мнение эксперт.

Кинокритик отметил, что не понимает, почему вокруг пересъёмок сериала "Слово пацана" столько шума.

"Продюсеры передумали. Это их право, это их дело, которое касается только их и режиссёра и больше никого", — выразил своё мнение Шнейдеров.

Ранее актёр Лев Зулькарнаев, сыгравший в сериале "Слово пацана" персонажа по кличке Зима, объяснил, почему режиссёр Жора Крыжовников решил переснять некоторые эпизоды фильма.