Актёр Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" объяснил, почему финал фильма решили переснять.
Актёр признался, что остался в восторге от работы с режиссёром Жорой Крыжовниковым.
Зулькарнаев считает, что в преступной банде люди формируют некую общность.
"В ней людей объединяют общие ценности, дух и стремления. Они все время проводили вместе, поэтому между ними сформировались прочные связи, на мой взгляд, они и правда дружили", — выразил своё мнение артист.
Ранее сообщалось, что актриса, сыгравшая маму одного из героев "Слово пацана" Лаура Кемстач, вышла замуж за звезду сериала "Реальные пацаны" Антона Богданова.
Зулькарнаев объяснил, что пересняли не всю последнюю серию, а лишь некоторые эпизоды с целью добиться идеала.
"Переснимали не серию, а отдельные фрагменты, чтобы сделать финал острее и интереснее. Режиссёром преследовались только художественные мотивы", — цитирует слова актёра "Вечерняя Москва".
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).