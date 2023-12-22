Актёр из сериала "Слово пацана" о переснятой серии фильма: сделали острее и интереснее

Актёр Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" объяснил, почему финал фильма решили переснять.

Фото: ВК-аккаунт Льва Зулькарнаева

Актёр признался, что остался в восторге от работы с режиссёром Жорой Крыжовниковым.

Зулькарнаев считает, что в преступной банде люди формируют некую общность.

"В ней людей объединяют общие ценности, дух и стремления. Они все время проводили вместе, поэтому между ними сформировались прочные связи, на мой взгляд, они и правда дружили", — выразил своё мнение артист.

Ранее сообщалось, что актриса, сыгравшая маму одного из героев "Слово пацана" Лаура Кемстач, вышла замуж за звезду сериала "Реальные пацаны" Антона Богданова.

Зулькарнаев объяснил, что пересняли не всю последнюю серию, а лишь некоторые эпизоды с целью добиться идеала.