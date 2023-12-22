Мама "Пальто" из "Слова пацана" вышла замуж за актёра "Реальных пацанов"

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Актриса, сыгравшая маму одного из героев сериала "Слово пацана", стала женой актёра Антона Богданова, известного по сериалу "Реальные пацаны".

Фото: ВК-аккаунт Богданова

Мама героя по кличке "Пальто" из "Слова пацана" вышла замуж за актёра Антона Богданова

Актриса Лаура Кемстач давно встречалась с актёром Богдановым, но только сейчас парочка решила официально зарегистрировать свои отношения.

"Расписались в моём родном Санкт-Петербурге. Афишировать мы не хотели. Пышного праздника не устраивали", — цитирует слова актрисы издание Woman.ru.

Ранее сообщалось, что кинокритик сравнила сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" с "Гарри Поттером" с колоритом позднего СССР.