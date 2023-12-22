Актриса, сыгравшая маму одного из героев сериала "Слово пацана", стала женой актёра Антона Богданова, известного по сериалу "Реальные пацаны".
Мама героя по кличке "Пальто" из "Слова пацана" вышла замуж за актёра Антона Богданова
Актриса Лаура Кемстач давно встречалась с актёром Богдановым, но только сейчас парочка решила официально зарегистрировать свои отношения.
"Расписались в моём родном Санкт-Петербурге. Афишировать мы не хотели. Пышного праздника не устраивали", — цитирует слова актрисы издание Woman.ru.
Ранее сообщалось, что кинокритик сравнила сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" с "Гарри Поттером" с колоритом позднего СССР.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).