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Садальский об установке памятника Остапу Бендеру во Владикавказе: "Киса и Ося были здесь"

0:53
Кино

Станислав Садальский прокомментировал новость об открытии во Владикавказе памятника персонажам сатирического романа и фильма "12 стульев" Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову.

Садальский об установке памятника Остапу Бендеру во Владикавказе: "Киса и Ося были здесь"
Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале фото с установленным 20 декабря 2023 года во Владикавказе памятником героям сатирического произведения писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Автор скульптуры — Таймураз Зангиев.

"Именно здесь два легендарных афериста клянчили деньги, танцуя перед автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он отметил, что туристы буду помнить о том, что "Киса и Ося были здесь!".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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