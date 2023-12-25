Станислав Садальский прокомментировал новость об открытии во Владикавказе памятника персонажам сатирического романа и фильма "12 стульев" Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале фото с установленным 20 декабря 2023 года во Владикавказе памятником героям сатирического произведения писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Автор скульптуры — Таймураз Зангиев.
"Именно здесь два легендарных афериста клянчили деньги, танцуя перед автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он отметил, что туристы буду помнить о том, что "Киса и Ося были здесь!".
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.