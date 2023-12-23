Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Москалей треба потребляти": откровение Лолиты скинуло маску
Зеленский на ставке требовал держать Авдеевку любыми способами до весны
Автоэксперт Кукарин нашел вескую причину не передвигаться на машине со снегом на крыше
Эксперт рассказал, как выбрать качественный ноутбук
Дело новосибирского треш-блогера Киселева, стрелявшего за рулем, направлено в суд
Актёр, сыгравший Артура Моргана в RDR 2, объявил о своей новой роли
Житель Хабаровска получил 16 лет за убийство возлюбленной из Новосибирска
Жители Ессентуков пожаловались на едкий запах по всему городу
В Ставрополе приостановили вырубку деревьев в Дубовой роще

Сиквел "Аквамена" стартовал вдвое хуже первой части

2:01
Кино

Фильм от DC под названием "Аквамен и потерянное царство" стартовал в рождественском прокате с небольших $4,5 млн в 3 040 кинотеатрах на предпремьерных просмотрах в четверг. Этот результат значительно уступает $9 млн, собранным первым фильмом. Вторая часть, снова созданная режиссером Джеймсом Ваном и с участием Джейсона Момоа, закрывает год, в котором жанр супергероев испытывал трудности в прокате.

Сиквел "Аквамена" стартовал вдвое хуже первой части
Фото: Jason Momoa by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Дебютный фильм от Warner Bros. может собрать от 37 до 43 миллионов долларов за четыре дня праздничных выходных. Это существенно меньше, чем "Аквамен" в 2018 году и недавний выпуск от студии Marvel Studios, который заработал 46,1 миллиона долларов.

Фильм "Аквамен 2", преодолевший несколько трудностей, означает завершение этой эпохи DC, поскольку новые руководители Джеймс Ганн и Питер Сафран планируют перезапустить Расширенную вселенную DC в 2025 году фильмом "Супермен: Наследие". Сам Момоа отметил, что вероятность его участия в третьем фильме об Аквамене крайне мала.

В 2018 году первая часть "Аквамена" за выходные с 21 по 23 декабря собрала 67,9 миллиона долларов. В день Рождества (вторник) её сборы составили 105,4 миллиона долларов (включая несколько миллионов, полученных на специальных показах в предыдущие выходные). Фильм от Warner Bros. и DC заработал 335,1 миллиона долларов в Северной Америке и 1,15 миллиарда долларов по всему миру, что является рекордом для всей истории DCEU без учёта инфляции.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
В Китае уверены, что Германия пожалеет о попытках конфискации российских активов

На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.

Шольц пожалеет о попытках конфисковать активы РФ, Россия наверняка преподнесёт сюрприз
Запад конфискует замороженные активы РФ, но не для передачи Украине
Украине не достанутся конфискованные в ЕС российские активы
Певец Лепс поддержал Шамана после отказа Агутина выходить с ним на сцену
"Самые бессовестные!": Родина назвала звезд с самыми "похабными" нарядами на вечеринке у Ивлеевой
Весь мир уже неспособен победить армию России Дмитрий Плотников Прослушка Залужного: версии и факты Алексей Гончаров Уроки Плевны: военные лавры русским доставались дорогой ценой  Сергей Лебедев
Быстрый ужин: лаваш с фаршем готовить проще просто — всё завернули и испекли в духовке
Стас Михайлов и Игорь Крутой исполнили в дуэте песню из "Слова пацана"
Листья рассады будут яркими, а стебли — толстыми: одна ложка этого продукта поможет вырастить крепкую рассаду
Листья рассады будут яркими, а стебли — толстыми: одна ложка этого продукта поможет вырастить крепкую рассаду
Последние материалы
"Маска Золушки", детокс-капельницы: как быстро восстановить кожу после праздников
Врач назвал десять признаков, указывающих на проблемы с почками
"Москалей треба потребляти": откровение Лолиты скинуло маску
Нутрициолог рассказал про правильное сочетание продуктов
Зеленский на ставке требовал держать Авдеевку любыми способами до весны
Автоэксперт Кукарин нашел вескую причину не передвигаться на машине со снегом на крыше
Эксперт рассказал, как выбрать качественный ноутбук
Дело новосибирского треш-блогера Киселева, стрелявшего за рулем, направлено в суд
Актёр, сыгравший Артура Моргана в RDR 2, объявил о своей новой роли
Житель Хабаровска получил 16 лет за убийство возлюбленной из Новосибирска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников