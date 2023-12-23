Сиквел "Аквамена" стартовал вдвое хуже первой части

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Фильм от DC под названием "Аквамен и потерянное царство" стартовал в рождественском прокате с небольших $4,5 млн в 3 040 кинотеатрах на предпремьерных просмотрах в четверг. Этот результат значительно уступает $9 млн, собранным первым фильмом. Вторая часть, снова созданная режиссером Джеймсом Ваном и с участием Джейсона Момоа, закрывает год, в котором жанр супергероев испытывал трудности в прокате.

Фото: Jason Momoa by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Дебютный фильм от Warner Bros. может собрать от 37 до 43 миллионов долларов за четыре дня праздничных выходных. Это существенно меньше, чем "Аквамен" в 2018 году и недавний выпуск от студии Marvel Studios, который заработал 46,1 миллиона долларов.

Фильм "Аквамен 2", преодолевший несколько трудностей, означает завершение этой эпохи DC, поскольку новые руководители Джеймс Ганн и Питер Сафран планируют перезапустить Расширенную вселенную DC в 2025 году фильмом "Супермен: Наследие". Сам Момоа отметил, что вероятность его участия в третьем фильме об Аквамене крайне мала.

В 2018 году первая часть "Аквамена" за выходные с 21 по 23 декабря собрала 67,9 миллиона долларов. В день Рождества (вторник) её сборы составили 105,4 миллиона долларов (включая несколько миллионов, полученных на специальных показах в предыдущие выходные). Фильм от Warner Bros. и DC заработал 335,1 миллиона долларов в Северной Америке и 1,15 миллиарда долларов по всему миру, что является рекордом для всей истории DCEU без учёта инфляции.