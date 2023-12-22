Актриса Мария Шукшина раскритиковала Чебурашку в радужной шапке: выглядит не добрым

Актриса Мария Шукшина отреагировала на Чебурашку в радужной одежде.

Фото: Нейросеть Кандинский

Заслуженная артистка России не одобрила внешний вид Чебурашки, который появился на аватаре Telegram-бота. Сказочного персонажа сгенерировала нейросеть Kandinsky. Насторожило артистку то, что Чебурашка одет в шапку цветов радуги.

"Да и выглядит этот персонаж совсем не добрым и обаятельным, как тот Чебурушка из советского мультика… пустой какой то", — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что продолжение фильма "Чебурашка" выйдет в кинотеатрах 31 декабря 2025 года.