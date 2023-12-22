Актриса Мария Шукшина отреагировала на Чебурашку в радужной одежде.
Заслуженная артистка России не одобрила внешний вид Чебурашки, который появился на аватаре Telegram-бота. Сказочного персонажа сгенерировала нейросеть Kandinsky. Насторожило артистку то, что Чебурашка одет в шапку цветов радуги.
"Да и выглядит этот персонаж совсем не добрым и обаятельным, как тот Чебурушка из советского мультика… пустой какой то", — написала Шукшина в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что продолжение фильма "Чебурашка" выйдет в кинотеатрах 31 декабря 2025 года.
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