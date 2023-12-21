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Вторая часть "Чебурашки" выйдет в кинотеатрах 31 декабря 2025 г

Кино

Стала известна дата выхода в кино второй части фильма "Чебурашка". Уточняется, что кинокартина "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко выйдет в российский прокат 31 декабря 2025 года. О дате выхода объявили на светской премьере фильма "Холоп-2".

Вторая часть "Чебурашки" выйдет в кинотеатрах 31 декабря 2025 г
Фото: pulse.mail.ru

При этом перед началом показа продолжения комедии режиссёра Клима Шипенко зрителям впервые представили короткометражный фильм про Чебурашку "Выходной". Данная картина предваряет вторую часть фильма Дьяченко.

"Какой же Новый год без подарков? И мы сегодня хотим представить от всех партнёров — от Сбера, от "Союзмультфильма", телеканала "Россия-1", Yellow, Black and White представить вам маленький подарок перед фильмом, это маленький сюрприз", — заметил перед началом показа фильма Эдуард Илоян.

Как прежде заявляли создатели "Чебурашки", работа над кинокартиной уже началась. Ещё в финале 10-минутного фильма на экране была обозначена дата премьеры "Чебурашки-2".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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