По версии "Киноафиши", актёром года признали чилийско-американского актёра Педро Паскаля, который стал героем интернет-мемов.
Карьера Паскаля стартовала в конце 90-х. Слава к нему пришла после роли Оберина Мартелла в "Игре престолов". Он снимался в спин-оффе "Звездных войн" — сериале "Мандалорец". Звездой мирового масштаба артист стал после съёмок в сериале "Одни из нас", где исполнил роль контрабандиста.
В 2023 году завирусились мемы с Паскалем, а именно кадры из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта", где он сыграл в паре с Николасом Кейджем.
Ранее сообщалось, что байпиком года "Киноафиша" признала сериал "Король и шут".
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).