Киноафиша назвала актёром года Педро Паскаля

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По версии "Киноафиши", актёром года признали чилийско-американского актёра Педро Паскаля, который стал героем интернет-мемов.

Фото: Инстаграм Паскаля

Карьера Паскаля стартовала в конце 90-х. Слава к нему пришла после роли Оберина Мартелла в "Игре престолов". Он снимался в спин-оффе "Звездных войн" — сериале "Мандалорец". Звездой мирового масштаба артист стал после съёмок в сериале "Одни из нас", где исполнил роль контрабандиста.

В 2023 году завирусились мемы с Паскалем, а именно кадры из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта", где он сыграл в паре с Николасом Кейджем.

Ранее сообщалось, что байпиком года "Киноафиша" признала сериал "Король и шут".