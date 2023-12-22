В первый день нового года любители сериалов могут оценить картину про необычную свадьбу с Сергеем Бондарчуком в главной роли.
По словам режиссёра серила Бориса Дергачёва, зрителей ждут колоритные герои и интересная локация в Краснодарском крае.
История рассказывает о сорванной свадьбе главных персонажей. Мальчишник стал сеансом психологической помощи со стриптизершей вместо психолога. Приятели решают женить Захара и устраивают слежку за его невестой.
Они знакомятся с вируозным альфонсом, который умеет пустить пыль в глаза женщинам. Данное знакомство открывает для парней много интересного.
Ранее сообщалось, что финальная сцена сериала "Слово пацана" была изменена.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).