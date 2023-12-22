1 января стартует показ нового сериала "Как друзья Захара женили"

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В первый день нового года любители сериалов могут оценить картину про необычную свадьбу с Сергеем Бондарчуком в главной роли.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По словам режиссёра серила Бориса Дергачёва, зрителей ждут колоритные герои и интересная локация в Краснодарском крае.

История рассказывает о сорванной свадьбе главных персонажей. Мальчишник стал сеансом психологической помощи со стриптизершей вместо психолога. Приятели решают женить Захара и устраивают слежку за его невестой.

Они знакомятся с вируозным альфонсом, который умеет пустить пыль в глаза женщинам. Данное знакомство открывает для парней много интересного.

Ранее сообщалось, что финальная сцена сериала "Слово пацана" была изменена.