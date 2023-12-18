Казанские бандиты 90-х положительно отреагировали на сериал "Слово пацана"

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Слово пацана", созданный режиссером Жорой Крыжовниковым по мотивам бестселлера Роберта Гараева, привлек внимание общественности. Проект освещает жизнь казанских бандитов в 90-е годы, исходя из материалов журналиста. Создатель сериала подчеркнул связь персонажей сериала с "героями" того времени.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Роберт Гараев утверждает, что никто из реальных прототипов не возражает против художественной интерпретации событий, а также не обвиняет картину в искажении фактов. Участники прошлых событий проявили интерес к ходу сюжета и оценили актерскую игру. Особое внимание автор уделяет Рузилю Минекаеву, исполнившему роль Марата, и Никите Кологривому, воплотившему образ Кощея. Эти персонажи считаются ключевыми как в книге, так и в сериале.

Гараев также добавил, что он общался не только с представителями преступного мира, но и с теми, кто сталкивался с их действиями.

Ранее сообщалось, что создатели "Слова пацана" впервые отреагировали на слив "финальных" серий.