Создатели "Слова пацана" впервые отреагировали на слив "финальных" серий

Жора Крыжовников и Андрей Золотарёв, творческий дуэт за "Слово пацана", впервые высказались по поводу утечки финальных эпизодов сериала. Они подтвердили, что доснимают седьмую и переснимают восьмую серию, стремясь сделать второй сезон ещё более захватывающим.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Доделанный седьмой эпизод уже вышел, но финал третьей серии стал причиной изменений, поскольку Крыжовников почувствовал, что финал должен быть другим. Это вызывает ожидание интересных сюжетных поворотов в следующем сезоне, о которых не многие задумывались с самого начала.

Относительно утечки, сообщается, что в сеть просочились оригинальные и неизменённые седьмая и восьмая серии в плохом качестве, поэтому смотреть их не рекомендуется. Однако, создатели призывают ожидать официальные и переснятые версии, чтобы сравнить, каким образом сюжет эволюционировал от первоначальной идеи до окончательной редакции.