Жора Крыжовников и Андрей Золотарёв, творческий дуэт за "Слово пацана", впервые высказались по поводу утечки финальных эпизодов сериала. Они подтвердили, что доснимают седьмую и переснимают восьмую серию, стремясь сделать второй сезон ещё более захватывающим.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала