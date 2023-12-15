Жора Крыжовников и Андрей Золотарёв, творческий дуэт за "Слово пацана", впервые высказались по поводу утечки финальных эпизодов сериала. Они подтвердили, что доснимают седьмую и переснимают восьмую серию, стремясь сделать второй сезон ещё более захватывающим.
Доделанный седьмой эпизод уже вышел, но финал третьей серии стал причиной изменений, поскольку Крыжовников почувствовал, что финал должен быть другим. Это вызывает ожидание интересных сюжетных поворотов в следующем сезоне, о которых не многие задумывались с самого начала.
Относительно утечки, сообщается, что в сеть просочились оригинальные и неизменённые седьмая и восьмая серии в плохом качестве, поэтому смотреть их не рекомендуется. Однако, создатели призывают ожидать официальные и переснятые версии, чтобы сравнить, каким образом сюжет эволюционировал от первоначальной идеи до окончательной редакции.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".