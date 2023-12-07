"Скорее будет, чем нет": Жора Крыжовников держит интригу о втором сезоне "Слова пацана"

Публика и СМИ активно обсуждают продолжении сериала "Слово пацана" (18+) и пересъёмку концовки.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Будет ли "Слово пацана-2"? Цитируем режиссёра — "изначально было запланировано три сезона проекта", сообщает проект "Телепрограмма".

"Очень тяжело это дается. И вот это давление специфическое, такое внимание. Не знаю, ответить не могу, но пока, конечно, не планируем", — признал режиссер.

Шумиха, поднявшаяся вокруг сериала, скорее всего, изменит или даже нарушит планы снять "Слово пацана-2". Сам же режиссер после триумфального окончания сериала "планирует заняться другими проектами" (называется работа над "Преступлением и наказанием" с тем же Иваном Янковским).

Но — продолжение не исключено. "Может, не будет, а может — будет. Это не кокетство и не жеманство, решения пока нет. Но оно будет. Не могу отвечать за режиссера, но я бы сказала — да, "Слово пацана-2" будет. Но потом!" — поделилась с Pravda. Ru участница съёмочной группы "Слова пацана", попросившая о конфиденциальности.

К слову, несмотря на слухи о пересъёмке последней серии "по политическим мотивам", на деле её (пересъемки концовки "Слова пацана") не происходит.

"Идет досъёмка натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала ещё до выхода первых серий, они войдут в полную версию сериала на видеосервисе", — ответили создатели сериала News.ru.

Стоит отметить, что сейчас по множеству пабликов во "ВКонтакте" и Телеграм-чатов всех (!) городов России идёт вброс о якобы кастингах и найме массовки на съемки "Слова пацана-2". Это — фейк, как бы авторы вброса ни убеждали в обратном.

Авторы таких сообщений в "ВК" просят владельцев групп "отключить возможность комментировать посты", а мечтающих принять участие в съемках — делать репосты на свою страницу, чтобы их якобы нашли организаторы. Ещё псевдокиношники просят желающих сняться или рассказать про историю уличных драк в своём городе "открывать личные сообщения в настройках".

Есть официальный ответ сервиса Wink: "Съёмки второго сезона точно не начнутся в январе". "Правда ли, что прямо сейчас идёт кастинг в массовку проекта в Саратове/Воронеже/Твери/любом другом городе России?" - "Нет, неправда. Любые такие объявления о кастинге на на сайте Wink — фейк".

Зачем это делается — понятно.

Причин несколько.

Сообщества, которые вбрасывают новости про съёмки хотят накрутить свою аудиторию, привлечь друзей своих читателей через объявления в сообщества. Параллельно работают мошенники — они видят, кто поверил, репостнул, обсуждает и будут потом отрабатывать таких "лохов" в личных сообщениях, спамом или нелегальными предложениями. "А ещё видно, как под "пацана" мимикрируют хохлы и вражеские, протестные паблики. Которые вначале были "про ЧП и ДТП, потом поменялись на "выходи на митинг с уточкой", после стали "Подслушано в…", дальше стали называться чем-то вроде "Нет мобилизации", а теперь "Пацанами", — отмечают в соцсетях.

Добавим, что главная музыкальная тема сериала — электронная песня на татарском "Пыяла" группы "АИГЕЛ" уже занимает первую строчку в списке самых прослушиваемых треков в Apple Music в мире. Сам клип уже набрал более 4 млн просмотров на Ютубе.