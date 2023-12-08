Киевская власть потребовала запрета «Слова пацана» на Украине

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" пользуется популярностью не только в России, но и в Незалежной, что с негодованием признало Министерство культуры и информационной политики Украины.

Фото: Кинопоиск by постер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

В четверг ведомство выкатило официальное заявление "о российском кинематографическом продукте", который стал популярным на Украине, особенно среди подростков, несмотря на запрет любого контента из РФ.

Сериал "содержит враждебную пропаганду", предупреждает украинский минкульт, его распространение незаконно, а восхваление неэтично. Название фильма в заявлении не уточняется — видимо, чтобы лишний раз не рекламировать.

Секрет Полишинеля раскрывает украинский "Обозреватель". Соцсети страны полны обсуждений "Слова пацана", песня "Пияла" группы "Аигел" из сериала заняла первое место украинского топ-100 Apple Music, а некоторые известные блогеры даже позволяют себе одобрительные отзывы о российском проекте.

Издание посвятило большую статью о том, почему не нужно смотреть "Слово пацана" и чем оно вредит Украине, в которой подвергнуты критике те, кто "защищаёт своё право на просмотр российского сериала".