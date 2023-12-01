Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обсуждается вопрос по фиксации текущих границ в обмен на вступление Киева в НАТО
Херш: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
Телеканал "Дождь" снова признали иноагентом
NYP: жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за его состояния здоровья
Президент Украины Зеленский уже не хочет воевать до последнего украинца, но надо
Участника СВО Михаила Мамаева отказались пускать в эфир российского ТВ из-за бейсболки с флагом РФ
Названы 4 самых дерзких уловки ГИБДД для развода водителей автомобилей
Диспансеризация сотрудников будет проводиться добровольно
Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука

У Алентовой в культовом фильме "Москва слезам не верит" из сумки появляются продукты

3:13
Кино

Практически во всех фильмах можно обнаружить различные киноляпы. Иногда они возникают из-за ошибок костюмеров или декораторов, но зачастую режиссёры сами добавляют такие шутки. В фильме "Москва слезам не верит" народного артиста РСФСР Владимира Меньшова обнаружены ошибки.

У Алентовой в культовом фильме "Москва слезам не верит" из сумки появляются продукты
Фото: Вера Алентова

В одной из сцен платок у главной героини, которую играет народная артистка РФ Вера Алентова, связан по-разному. Сначала зрителям показывают аккуратный узел, но через несколько мгновений он меняется. Можно предположить, что женщина успела его переделать, так что это не так очевидный киноляп.

Однако есть ещё один киноляп с пледом. Сначала он висел на стене у любовника Катерины, но потом каким-то образом появился на пикнике. Есть вероятность, что это разные предметы, так как в то время советская промышленность не могла предложить такое разнообразие дизайнов.

Когда Люда, подруга Катерины, идёт к высотке в одной из сцен, на ней белые босоножки. Однако, когда они уже внутри здания, на её ногах вдруг появляются чёрные туфли. Вероятно, это был просто небольшой киноляп, связанный с неправильной сменой обуви актрисы.

В один момент у персонажа Олега Табакова кольцо появляется не на среднем пальце, а на безымянном. Это тоже можно отнести к небольшому недочёту сценария или съёмочной группы.

У Николая, роль которого сыграл Борис Сморчков, на плече внезапно появляется татуировка. Вероятно, это была просто ошибка макияжа или промах декораторов.

Ещё один киноляп связан с сумкой Катерины. Когда она покупает продукты в супермаркете, то кладёт в неё банки с различными закрутками и соленьями. Но когда она встречает Гошу, из сумки она достаёт лук и картошку. А когда они приходят в квартиру, из сумки оказывается целое разнообразие овощей и фруктов. Возможно, это было сделано для создания комического эффекта или просто потому, что сценаристы не уделили должного внимания деталям.

В фильме Меньшова были специально добавлены несколько эпизодов, которые не могли произойти в реальности. Действие картины происходит в 1958 году, но в одной из сцен поэт Андрей Вознесенский читает стихотворение "Параболическая баллада" у памятника Маяковскому, которое было написано только через год. Также герои фильма слушают хит итальянского исполнителя Робертино Лоретти "Ямайка", но в СССР этот певец стал известен только в 1962 году.

Кроме всего этого, в фильме присутствует эпизод съёмок "Голубого огонька", однако связи с Новым годом эта передача не имеет. Она изначально задумывалась как еженедельная развлекательная программа с участием звёзд, и первый выпуск был показан только 6 апреля 1962 года. Кстати, одним из гостей этого выпуска был первый космонавт Юрий Гагарин.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Украинский боевик раскритиковал хвалёную немецкую БМП Marder
Украинский боевик раскритиковал хвалёную немецкую БМП Marder
Последние материалы
Обсуждается вопрос по фиксации текущих границ в обмен на вступление Киева в НАТО
Херш: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников
У Алентовой в культовом фильме "Москва слезам не верит" из сумки появляются продукты
Телеканал "Дождь" снова признали иноагентом
NYP: жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за его состояния здоровья
Президент Украины Зеленский уже не хочет воевать до последнего украинца, но надо
Участника СВО Михаила Мамаева отказались пускать в эфир российского ТВ из-за бейсболки с флагом РФ
Названы 4 самых дерзких уловки ГИБДД для развода водителей автомобилей
Диспансеризация сотрудников будет проводиться добровольно
Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников