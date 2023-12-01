У Алентовой в культовом фильме "Москва слезам не верит" из сумки появляются продукты

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Практически во всех фильмах можно обнаружить различные киноляпы. Иногда они возникают из-за ошибок костюмеров или декораторов, но зачастую режиссёры сами добавляют такие шутки. В фильме "Москва слезам не верит" народного артиста РСФСР Владимира Меньшова обнаружены ошибки.

Фото: Вера Алентова

В одной из сцен платок у главной героини, которую играет народная артистка РФ Вера Алентова, связан по-разному. Сначала зрителям показывают аккуратный узел, но через несколько мгновений он меняется. Можно предположить, что женщина успела его переделать, так что это не так очевидный киноляп.

Однако есть ещё один киноляп с пледом. Сначала он висел на стене у любовника Катерины, но потом каким-то образом появился на пикнике. Есть вероятность, что это разные предметы, так как в то время советская промышленность не могла предложить такое разнообразие дизайнов.

Когда Люда, подруга Катерины, идёт к высотке в одной из сцен, на ней белые босоножки. Однако, когда они уже внутри здания, на её ногах вдруг появляются чёрные туфли. Вероятно, это был просто небольшой киноляп, связанный с неправильной сменой обуви актрисы.

В один момент у персонажа Олега Табакова кольцо появляется не на среднем пальце, а на безымянном. Это тоже можно отнести к небольшому недочёту сценария или съёмочной группы.

У Николая, роль которого сыграл Борис Сморчков, на плече внезапно появляется татуировка. Вероятно, это была просто ошибка макияжа или промах декораторов.

Ещё один киноляп связан с сумкой Катерины. Когда она покупает продукты в супермаркете, то кладёт в неё банки с различными закрутками и соленьями. Но когда она встречает Гошу, из сумки она достаёт лук и картошку. А когда они приходят в квартиру, из сумки оказывается целое разнообразие овощей и фруктов. Возможно, это было сделано для создания комического эффекта или просто потому, что сценаристы не уделили должного внимания деталям.

В фильме Меньшова были специально добавлены несколько эпизодов, которые не могли произойти в реальности. Действие картины происходит в 1958 году, но в одной из сцен поэт Андрей Вознесенский читает стихотворение "Параболическая баллада" у памятника Маяковскому, которое было написано только через год. Также герои фильма слушают хит итальянского исполнителя Робертино Лоретти "Ямайка", но в СССР этот певец стал известен только в 1962 году.

Кроме всего этого, в фильме присутствует эпизод съёмок "Голубого огонька", однако связи с Новым годом эта передача не имеет. Она изначально задумывалась как еженедельная развлекательная программа с участием звёзд, и первый выпуск был показан только 6 апреля 1962 года. Кстати, одним из гостей этого выпуска был первый космонавт Юрий Гагарин.