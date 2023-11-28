Актёр, сыгравший Вову Адидаса, раскрыл подробности сериала Жоры Крыжовникова

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24-летний актер Рузиль Минекаев, исполнивший роль Марата в криминальной драме "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова, рассказал о своем опыте в процессе съемок.

Фото: Личная страница Рузиля Минекаева

Минекаев поделился, что изначально готовился сыграть другого персонажа, Вову Адидаса, но режиссер предложил ему роль Марата. Режиссер объяснил, что, несмотря на возможность отдать Минекаеву роль Адидаса, по возрасту актер больше подходил для лидера группировки.

Актёр также рассказал о подготовке к роли, включая изучение истории уличных банд и тренировки с тренером по боксу для сцен драк. Он признался, что его собственная история жизни имеет схожие черты с персонажем, так как в детстве он проводил много времени на улице и занимался борьбой, сообщает "Вокруг.ТВ"

Минекаев подчеркнул, что он всегда старается полностью вкладываться в свои роли, и даже если это требует серьезной подготовки, он готов к таким усилиям ради хорошего исполнения.