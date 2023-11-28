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Актёр, сыгравший Вову Адидаса, раскрыл подробности сериала Жоры Крыжовникова

1:05
Кино

24-летний актер Рузиль Минекаев, исполнивший роль Марата в криминальной драме "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова, рассказал о своем опыте в процессе съемок.

Актёр, сыгравший Вову Адидаса, раскрыл подробности сериала Жоры Крыжовникова
Фото: Личная страница Рузиля Минекаева

Минекаев поделился, что изначально готовился сыграть другого персонажа, Вову Адидаса, но режиссер предложил ему роль Марата. Режиссер объяснил, что, несмотря на возможность отдать Минекаеву роль Адидаса, по возрасту актер больше подходил для лидера группировки.

Актёр также рассказал о подготовке к роли, включая изучение истории уличных банд и тренировки с тренером по боксу для сцен драк. Он признался, что его собственная история жизни имеет схожие черты с персонажем, так как в детстве он проводил много времени на улице и занимался борьбой, сообщает "Вокруг.ТВ"

Минекаев подчеркнул, что он всегда старается полностью вкладываться в свои роли, и даже если это требует серьезной подготовки, он готов к таким усилиям ради хорошего исполнения.

СЛОВО ПАЦАНА - ШЕДЕВР?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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