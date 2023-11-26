В советском кинематографическом шедевре "Джентльмены удачи" обнаружен новый киноляп. Когда заведующего детского сада отправляют в тюремную камеру к преступникам, ему специально рисуют татуировки, чтобы придать ему облик бандита по прозвищу Доцент.
При ближайшем рассмотрении можно заметить, что на различных сценах татуировки меняют направление. Например, изображение лампы то смотрит в одну сторону, то в другую.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.