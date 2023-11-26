В советском фильме "Джентльмены удачи" обнаружили киноляп с аномальными татуировками

В советском кинематографическом шедевре "Джентльмены удачи" обнаружен новый киноляп. Когда заведующего детского сада отправляют в тюремную камеру к преступникам, ему специально рисуют татуировки, чтобы придать ему облик бандита по прозвищу Доцент.

Фото: wikipedia.org by Алексей Николаевич Трощенков is licensed under Добросовестное использование

При ближайшем рассмотрении можно заметить, что на различных сценах татуировки меняют направление. Например, изображение лампы то смотрит в одну сторону, то в другую.