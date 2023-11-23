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Умер актёр из комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял, известный по роли Шпули

Кино

На 19 ноября на 93-м году жизни скончался польский актёр Владимеж Мусял, известный нашей аудитории по роли Шпули в криминальной комедийной дилогии "Ва-банк".

Умер актёр из комедии "Ва-банк" Влодимеж Мусял, известный по роли Шпули
Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Он завоевал популярность и признание как один из самых известных актёров своего поколения в Польше. В его фильмографии более ста ролей. Причина смерти не была объявлена.

Мусял родился 27 сентября 1931 года. В начале 1950-х годов он работал в кукольном театре "Пинокио" в Лодзи, а также выступал в различных театрах, включая Ченстохову, Вроцлав и Ополе.

На большом экране Мусял снялся с 1970-х годов, среди его известных работ: "Дьявол", "Как избавиться от чёрной кошки?", "О-би, О-ба: Конец цивилизации", "Король Убю", "Кингсайз", "Гоголь-моголь", "Звезда полынь" и "Декалог" Кесьлевского.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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