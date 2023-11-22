Умер Александр Крыжановский, актёр из "Возвращения Мухтара" и "Мажора"

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Заслуженный артист Украины Александр Крыжановский умер 21 ноября, сообщили в Новом драматическом театре на Печерске, который он возглавлял.

Фото: Кинориум

Причину скоропостижной смерти актёра, случившейся вскоре после его 66-летия, уточнил чуть позже его сын Владимир — по его словам, отец скончался от осложнений сердечного приступа.

Крыжановский родился в Киеве, учился сначала на малой родине, затем в ГИТИСе. Играл в разных театрах украинской столицы, с 1999 года возглавлял Театр на Печерске в качестве худрука и директора. В 1982–1998 годах преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства.

У артиста обширная фильмография, включающая более 60 работ. Российскому зрителю он запомнился ролями в сериалах "Возвращение Мухтара", "Мажор", военной драме "Битва за Севастополь".