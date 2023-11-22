Актёры Зепюр Брутян и Павел Прилучный играют супругов в семейной комедии "Неприличные гости"

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Павел Прилучный, один из самых высокооплачиваемых актёров в России, поделился своими впечатлениями от работы над фильмом "Неприличные гости" вместе со своей женой Зепюр Брутян. Пара работает вместе на одной съёмочной площадке в комедийной картине "Неприличные гости".

Фото: Telegram-канал Павла Прилучного

По словам Прилучного, этот фильм является забавной, трогательной и вдохновляющей историей о семейных взаимоотношениях.

"Это уморительная и в то же время трогательная и вдохновляющая комедийная история о семейных взаимоотношениях на примере не одной, а целых трёх семейных пар", — поделился Прилучный.

Режиссёром фильма выступает Гога Мамаджанян, для которого это будет дебютная работа.

"Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр пару даже на площадке", — добавил Прилучный в своём Telegram-канале.

Зрители смогут увидеть кинокартину "Неприличные гости" с 25 апреля 2024 года.