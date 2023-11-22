Павел Прилучный, один из самых высокооплачиваемых актёров в России, поделился своими впечатлениями от работы над фильмом "Неприличные гости" вместе со своей женой Зепюр Брутян. Пара работает вместе на одной съёмочной площадке в комедийной картине "Неприличные гости".
По словам Прилучного, этот фильм является забавной, трогательной и вдохновляющей историей о семейных взаимоотношениях.
"Это уморительная и в то же время трогательная и вдохновляющая комедийная история о семейных взаимоотношениях на примере не одной, а целых трёх семейных пар", — поделился Прилучный.
Режиссёром фильма выступает Гога Мамаджанян, для которого это будет дебютная работа.
"Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр пару даже на площадке", — добавил Прилучный в своём Telegram-канале.
Зрители смогут увидеть кинокартину "Неприличные гости" с 25 апреля 2024 года.
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