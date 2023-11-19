Зрители выявили киноляп в культовом фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

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Культовый советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию", вышедший в 1973 году, продолжает привлекать внимание зрителей даже спустя десятилетия. Недавно поклонники обнаружили любопытный киноляп, связанный с деталями сценографии в одной из сцен.

Фото: фильм Иван Васильевич меняет профессию

В той самой сцене, где жена главного героя, Шурика, посещает квартиру, зрители заметили несоответствие в изображении аквариума. Когда Иван Грозный прячется за шторой, в кадре виден аквариум с мутной водой. Однако, при последующем изменении кадра, когда жена Шурика проходит мимо аквариума всего через секунду, вода внутри становится практически прозрачной, и появляются даже водоросли.

Этот киноляп, замеченный заботливыми зрителями, лишний раз подчеркивает вечную актуальность фильма и вызывает улыбку у тех, кто продолжает наслаждаться шедевром режиссера Леонида Гайдая.

Иван Васильевич меняет профессию (FullHD, комедия, реж. Леонид Гайдай, 1973 г.)