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Зрители выявили киноляп в культовом фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

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Кино

Культовый советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию", вышедший в 1973 году, продолжает привлекать внимание зрителей даже спустя десятилетия. Недавно поклонники обнаружили любопытный киноляп, связанный с деталями сценографии в одной из сцен.

Зрители выявили киноляп в культовом фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
Фото: фильм Иван Васильевич меняет профессию

В той самой сцене, где жена главного героя, Шурика, посещает квартиру, зрители заметили несоответствие в изображении аквариума. Когда Иван Грозный прячется за шторой, в кадре виден аквариум с мутной водой. Однако, при последующем изменении кадра, когда жена Шурика проходит мимо аквариума всего через секунду, вода внутри становится практически прозрачной, и появляются даже водоросли.

Этот киноляп, замеченный заботливыми зрителями, лишний раз подчеркивает вечную актуальность фильма и вызывает улыбку у тех, кто продолжает наслаждаться шедевром режиссера Леонида Гайдая.

Иван Васильевич меняет профессию (FullHD, комедия, реж. Леонид Гайдай, 1973 г.)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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