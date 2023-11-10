Фанаты ожидали увидеть историю о жизни отца Симбы в июле следующего года. Но из-за забастовки Гильдии актеров США (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, SAG-AFTRA), картина появится в кинотеатрах только 20 декабря 2024 года.
Гильдия актеров США уже прекратила забастовку, которая продлилась 118 дней. Переговорный комитет одобрил проект нового договора, который сегодня,10 ноября, передан на утверждение членам правления профсоюза.
Теперь в производство возвращается множество фильмов. Из-за этого сбились даты целого ряда громких премьер, среди которых "Блэйд", "Капитан Америка: Дивный новый мир", "Громовержцы", "Дэдпул" (новая часть). Эксперты обращают внимание на то, что нарушение графика выпуска картин может серьёзно отразиться на их кассовых сборах.
«Муфаса: Король Лев» — приквел знаменитого мультфильма компании Disney «Король лев» 2019 года. В фильме будет рассказана история молодого Муфасы. Его озвучит актер Аарон Пьер. Главного антагониста Шрама сыграет Келвин Харрисон-младший. Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Кани вернутся к ролям Пумбы, Тимона и Рафики соответственно.
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