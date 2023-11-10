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Выход приквела к мультфильму «Король Лев» отложен на декабрь 2024

Кино

Фанаты ожидали увидеть историю о жизни отца Симбы в июле следующего года. Но из-за забастовки Гильдии актеров США (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, SAG-AFTRA), картина появится в кинотеатрах только 20 декабря 2024 года.

Выход приквела к мультфильму «Король Лев» отложен на декабрь 2024
Фото: im.kommersant.ru

Гильдия актеров США уже прекратила забастовку, которая продлилась 118 дней. Переговорный комитет одобрил проект нового договора, который сегодня,10 ноября, передан на утверждение членам правления профсоюза.

Теперь в производство возвращается множество фильмов. Из-за этого сбились даты целого ряда громких премьер, среди которых "Блэйд", "Капитан Америка: Дивный новый мир", "Громовержцы", "Дэдпул" (новая часть). Эксперты обращают внимание на то, что нарушение графика выпуска картин может серьёзно отразиться на их кассовых сборах.

«Муфаса: Король Лев» — приквел знаменитого мультфильма компании Disney «Король лев» 2019 года. В фильме будет рассказана история молодого Муфасы. Его озвучит актер Аарон Пьер. Главного антагониста Шрама сыграет Келвин Харрисон-младший. Сет Роген, Билли Айкнер и Джон Кани вернутся к ролям Пумбы, Тимона и Рафики соответственно.

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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