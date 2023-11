В 1966 году Эльдар Рязанов снял чёрно-белую трагикомедию "Берегись автомобиля" с Иннокентием Смоктуновским в главной роли. Его герой Юрий Деточкин — это советский Робин Гуд. Он работает страховым агентом и начинает угонять автомобили обогатившихся людей, которые нажили своё состояние нечестным путем. Деньги, полученные от продажи машин, он переводит в детские дома.

Фото: "A sudden guest from the past on our street / Zufälliger Gast aus der Vergangenheit auf unserer Straße/ 'Берегись автомобиля!'" by Harmakdon is licensed is licensed under CC BY-ND 2.0