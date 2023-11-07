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В фильме"Берегись автомобиля" нашли киноляп с рубашкой Деточкина

Кино

В 1966 году Эльдар Рязанов снял чёрно-белую трагикомедию "Берегись автомобиля" с Иннокентием Смоктуновским в главной роли. Его герой Юрий Деточкин — это советский Робин Гуд. Он работает страховым агентом и начинает угонять автомобили обогатившихся людей, которые нажили своё состояние нечестным путем. Деньги, полученные от продажи машин, он переводит в детские дома.

В фильме"Берегись автомобиля" нашли киноляп с рубашкой Деточкина
Фото: "A sudden guest from the past on our street / Zufälliger Gast aus der Vergangenheit auf unserer Straße/ 'Берегись автомобиля!'" by Harmakdon is licensed is licensed under CC BY-ND 2.0

В фильме можно заметить несколько постановочных ошибок, допущенных при съёмках. Один из них связан с гардеробом главного героя. В одной из сцен, где Деточкин отправляется в кафе с Олегом Ефремовым, видно, что у него на рубашке клетчатый узор. Однако после долгого пребывания в пивной, выходя из заведения, рубашка становится однотонной и тёмной.

Также присутствует другая деталь: когда герой уходит от следователя и приходит к Любе, видно, что под пиджаком он уже не носит рубашку, а сорочку-"поло" с несколькими пуговицами у ворота, пишет РБК.

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Фильм "Берегись автомобиля", режиссер Эльдар Рязанов, 1966 г.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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