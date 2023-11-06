В фильме "Служебный роман" нашли киноляп с зонтиком Оли Рыжовой

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Фильм "Служебный роман" режиссёра Эльдара Рязанова привлёк внимание 58 миллионов зрителей после своего выхода на экраны в 1977 году. Он рассказывает историю скромного холостяка, сыгранного Андреем Мягковым, который решает влюбиться в свою строгую начальницу Людмилу Прокофьевну Калугину, роль которой исполнила Алиса Фрейндлих. Сценарий этой трагикомедии был написан самим Рязановым и драматургом Эмилем Брагинским на основе их собственной пьесы "Сослуживцы".

Фото: prt scr youtube.com/ещёнепознер

Параллельно показана еще одна лирическая линия, за нее отвечает героиня Светланы Немоляевой - Ольга Рыжова, которая влюбляется в заместителя Калугиной. Работница статистического учреждения Ольга вновь встречается с юношей из своей юности Юрием Самохваловым, сыгранным Олегом Басилашвили. Она начинает писать ему ностальгические любовные письма.

В фильме существует одна забавная ошибка, которая была допущена во время съёмок. Пересматривая вторую серию этой культовой ленты, на 43-й минуте за кадром слышен голос Немоляевой, когда она произносит строки из стихотворения Беллы Ахмадулиной "О, мой застенчивый герой…". В кадре сама героиня направляется на электричку, держа раскрытый над головой зонт, который меняет свою форму, пишет РБК.

Сначала ручка зонта белая и круглая, а через секунду, когда женщина поднимается на мост, ручка становится продолговатой. Это заметно при внимательном просмотре фильма.

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