Киноляп в "Титанике": Зрители обнаружили деталь, которую упустили

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Зрители фильма "Титаник" 1997 года, режиссера Джеймса Кэмерона с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях, выявили новый киноляп в этой кинодраме, сообщает РБК.

Фото: скрин из фильма Титаник by 20th Century Fox Film Corporation

Ошибку заметили в финальной сцене фильма, когда потонувший пассажирский лайнер ставит под угрозу жизнь Ди Каприо, а героиня Кейт Уинслет спешит его спасти. В этот момент у Ди Каприо видны подтяжки на его брюках. Однако, когда Кейт Уинслет берется за спасательное действие, подтяжки волшебным образом исчезают.

Предположительно, съемки этой сцены могли проводиться в разные моменты времени, и костюмные дизайнеры пропустили эту деталь.

Важно отметить, что фильм "Титаник" получил впечатляющее количество наград, включая 11 премий "Оскар" на церемонии в 1998 году.

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