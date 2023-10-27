Киноляп в "Титанике": Зрители обнаружили деталь, которую упустили

Зрители фильма "Титаник" 1997 года, режиссера Джеймса Кэмерона с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях, выявили новый киноляп в этой кинодраме, сообщает РБК.
Ошибку заметили в финальной сцене фильма, когда потонувший пассажирский лайнер ставит под угрозу жизнь Ди Каприо, а героиня Кейт Уинслет спешит его спасти. В этот момент у Ди Каприо видны подтяжки на его брюках. Однако, когда Кейт Уинслет берется за спасательное действие, подтяжки волшебным образом исчезают.
Предположительно, съемки этой сцены могли проводиться в разные моменты времени, и костюмные дизайнеры пропустили эту деталь.
Важно отметить, что фильм "Титаник" получил впечатляющее количество наград, включая 11 премий "Оскар" на церемонии в 1998 году.
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