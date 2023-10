Продюсер фильма "Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов", премьера которого прошла на кинофестивале "Послание к человеку" 22 октября в "Ленфильме", рассказал, почему имя режиссёра Антона Долина не было включено в титры.

Фото: "File:Антон Долин 2017.jpg" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0.