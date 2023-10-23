Продюсер фильма об Алексее Германе: режиссёр Антон Долин не указан в титрах, так как давно покинул проект

Продюсер фильма "Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов", премьера которого прошла на кинофестивале "Послание к человеку" 22 октября в "Ленфильме", рассказал, почему имя режиссёра Антона Долина не было включено в титры.

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По словам Алексея Бокова, говорить, что фамилия Долина была убрана из титров, а зачитанный им закадровый текст переозвучен, — некорректно. Продюсер объяснил, что кинокритик действительно участвовал в проекте в качестве режиссёра, однако он давно покинул его.

"Мы с Антоном питчевались (представляли картину на питчинге в Министерстве культуры для получения финансирования. — Прим. Ред.) и начинали вместе этот проект. Но потом он по тем или иным причинам из проекта ушёл, и мы заканчивали другой командой", — рассказал Боков в беседе с "Фонтанкой".

Согласно продюсеру, до того, как Долин присоединился к "Архитектору," в проекте был другой режиссёр. Исходная идея фильма принадлежала Герману, и он пригласил разных режиссёров для сотрудничества.

Боков также подчеркнул, что Долин покинул проект ещё в 2022 году, а тексты и голоса были записаны на тот момент и считались "рабочими". Несмотря на сложности, продюсеры решили завершить и выпустить фильм "Архитектор". Работу над ним вёл Алексей Герман-младший в роли художественного руководителя и совместно с вторым режиссёром и монтажёром.