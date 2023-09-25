Жена актёра Цыганова Юлия Снигирь пришла на премьеру его фильма "1993" вместо него

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Евгений Цыганов не явился на премьеру фильма "1993", в котором он исполнил главную роль. Вместо него на мероприятие пришла его супруга Юлия Снигирь, сообщает kp. ru.

Фото: Telegram-канал Юлии Снигирь

Премьера фильма состоялась 24 сентября. Режиссёром фильма является Александр Велединский, а сценарий основан на романе Сергея Шаргунова. Сюжет картины рассказывает о двух сотрудниках аварийных служб, воспитывающих подростка, и о том, как они оказываются на разных сторонах баррикад во время массовых беспорядков в Москве осенью 1993 года. Помимо Цыганова важные роли в фильме исполнили его сценическая партнёрша Екатерина Вилкова, а также актёры Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок и Григорий Верник.

События, о которых рассказывается в фильме, связаны с происходящим начала октября 1993 года, когда в Москве были массовые беспорядки.

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