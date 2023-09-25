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Жена актёра Цыганова Юлия Снигирь пришла на премьеру его фильма "1993" вместо него

1:14
Кино

Актёр Евгений Цыганов не явился на премьеру фильма "1993", в котором он исполнил главную роль. Вместо него на мероприятие пришла его супруга Юлия Снигирь, сообщает kp. ru.

Жена актёра Цыганова Юлия Снигирь пришла на премьеру его фильма "1993" вместо него
Фото: Telegram-канал Юлии Снигирь

Премьера фильма состоялась 24 сентября. Режиссёром фильма является Александр Велединский, а сценарий основан на романе Сергея Шаргунова. Сюжет картины рассказывает о двух сотрудниках аварийных служб, воспитывающих подростка, и о том, как они оказываются на разных сторонах баррикад во время массовых беспорядков в Москве осенью 1993 года. Помимо Цыганова важные роли в фильме исполнили его сценическая партнёрша Екатерина Вилкова, а также актёры Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок и Григорий Верник.

События, о которых рассказывается в фильме, связаны с происходящим начала октября 1993 года, когда в Москве были массовые беспорядки.

Ранее сообщалось, что в смерти Вячеслава Гришечкина и гибели артиста Дмитрия Марьянова нашли общие черты.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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