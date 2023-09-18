"Кинопоиск" заработал треть выручки всех онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023-го

1:49 Your browser does not support the audio element. Кино

В первом полугодии текущего года сервис "Кинопоиск" заработал треть всей выручки российского рынка онлайн-кинотеатров, что составляет 33,9% доли рынка.

Фото: Openverse

На втором месте находится кинотеатр "Иви", чья доля упала до 19,3% в этом году, по сравнению с 23,4% в 2022 году. На третьем месте находятся сервисы Wink (с 13,4% в 2023 году по сравнению с 12,8% в 2022 году) и Okko (10,5% в текущем году). Четвертое место занимает Start (8,5%). Kion также имеет долю 8,5% в 2023 году, в сравнении с 7,2% в 2022 году.

За год треть видеосервисов повысила цены на подписку в России, а несколько из них планируют искать новые способы монетизации, сообщает Состав.ру. Например, "Кинопоиск" (принадлежит Яндекс) увеличил стоимость подписки на 50% до 299 рублей в месяц, а услуги Kion (принадлежит МТС) подорожали на четверть, до 249 рублей в месяц. Онлайн-кинотеатр Premier также увеличил цены на 50%, до 299 рублей в месяц, но это касается только новых подписчиков.

Okko, Wink, "Иви" и "Амедиатека" не меняли цены на свои услуги в последние годы. Единственный онлайн-кинотеатр, который снизил стоимость подписки, — "Триколор Кино и ТВ".

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