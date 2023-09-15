"Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи выйдёт в России в 2024 году

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Как сообщает ресурс "Кинопоиск", фильм "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи официально будет показан в России. Премьера этой новой работы выдающегося британского режиссера запланирована на 2024 год, а дистрибьютором станет кинокомпания "Вольга".

Фото: Openverse

Действие фильма разворачивается в 1939 году, в период, когда Германия начала наступление на британские войска в Европе. В этот критический момент Уинстон Черчилль принимает решение организовать группу спецагентов, способных провести контратаку и нанести ответный удар в тылу врага. Их полномочия включают в себя использование различных методов.

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