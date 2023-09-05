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В Москве начались съемки нового сезона сериала "Беспринципные"

Кино

Съемки нового, четвертого сезона комедийного сериала "Беспринципные" начались в Москве в районе Патриарших прудов. Это произведение, созданное компанией "Медиаслово" и "Плюс студией", является проектом онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

В новом сезоне к уже знакомым героям вернулись актеры, включая Павла Деревянко, Николая Фоменко, Юрия Колокольникова, Надежду Михалкову, Павла Табакова, Аглаю Тарасову и Кристину Бабушкину. Также новые лица, включая Ирину Пегову, Александра Балуева и Ксению Утехину, которые дебютировали в полнометражном фильме "Беспринципные в деревне", вышедшем в кинотеатрах весной 2023 года.

Четвертый сезон сериала будет богаче новыми персонажами и актерами. Милош Бикович, Максим Лагашкин, Матвей Лыков и Анна Слю присоединились к актерскому составу. Милош Бикович исполнит роль иностранца Стефана, а Анна Слю сыграет новую жену персонажа Павла Деревянко.

Создатели обещают зрителям новые интересные локации, включая те, что находятся за пределами России. В сценарии работают Александр Цыпкин, Владимир Васильев и Илья Мотовилов. Режиссером проекта остается Роман Прыгунов.

Премьера четвертого сезона "Беспринципных" ожидается на "Кинопоиске" в 2024 году. Сериал уже добился большой популярности и входит в топ-20 самых популярных фильмов и сериалов на платформе "Кинопоиск". В 2021 году он также был удостоен награды Ассоциации продюсеров кино и телевидения как лучший комедийный сериал.

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Беспринципные 2 трейлер
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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