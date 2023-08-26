Ксения Собчак рассказаоа об отмене показа «Барби» в Москве

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм режиссёра Греты Гервиг "Барби", в котором снялись Марго Робби и Райан Гослинг, собрал уже $1 282,9 миллиона в мировом кинопрокате, став самым успешным проектом женщины-режиссёра в истории американского кинопроката. Кроме того, он также признан самым кассовым фильмом текущего года в США, пишет МордовМедиа.

Фото: openverse

Премьера "Барби" планировалась и для российской аудитории, однако некоторые сеансы были отменены. Ксения Собчак поделилась этой информацией в своём телеграм-канале, отметив, что сеансы, запланированные на 9 сентября в Москве, были пересмотрены.

Посетителям "Мягкого кинотеатра", приобретших билеты на эти сеансы, были отправлены сообщения о том, что фильм был исключён из прокатной программы. Причины этой ситуации сотрудники не раскрывают. В "Киноквартале", где также планировалось начать показ фильма с 9 сентября, сообщили, что картина всё же будет представлена на экранах в этом месяце, но точная дата пока остаётся неизвестной.

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