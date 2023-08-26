The Mirror: Член британской королевской семьи отправится "за решётку"

Бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндалл, также известный как муж внучки королевы Елизаветы II Зары Филлипс, скоро окажется "за решеткой", но на этот раз в контексте нового телевизионного проекта. Согласно информации из издания The Mirror, планируется создание сериала, в котором Майк Тиндалл исполнит главную роль.
Концепция этого проекта заключается в том, чтобы продемонстрировать как эмоциональные, так и физические вызовы, с которыми столкнется бывший спортсмен, оказавшись в непривычной для него обстановке за решеткой. Сюжет предполагает, что внутри тюрьмы Тиндаллу придется собрать команду, которая позднее столкнется с мощным противником.
Этот предстоящий сериал вызывает большой интерес у зрителей, так как предыдущее шоу, в рамках которого Тиндалла бросили в джунгли, также стало популярным событием в стране.
Майк Тиндалл, который в настоящее время 44 года, провел с 2000 по 2011 годы 75 матчей за сборную Англии по регби и достиг наивысшего успеха в виде победы на чемпионате мира 2003 года. С 2014 года он также активно работает в сфере тренерской деятельности.
В мае 2011 года королева Великобритании Елизавета II дала свое благословение на брак своей внучки Зары Филлипс с Майком Тиндаллом, и в июле того же года состоялась свадьба в Эдинбурге. Таким образом, регбист стал членом британской королевской семьи.
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