The Mirror: Член британской королевской семьи отправится "за решётку"

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Бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндалл, также известный как муж внучки королевы Елизаветы II Зары Филлипс, скоро окажется "за решеткой", но на этот раз в контексте нового телевизионного проекта. Согласно информации из издания The Mirror, планируется создание сериала, в котором Майк Тиндалл исполнит главную роль.

Концепция этого проекта заключается в том, чтобы продемонстрировать как эмоциональные, так и физические вызовы, с которыми столкнется бывший спортсмен, оказавшись в непривычной для него обстановке за решеткой. Сюжет предполагает, что внутри тюрьмы Тиндаллу придется собрать команду, которая позднее столкнется с мощным противником.

Этот предстоящий сериал вызывает большой интерес у зрителей, так как предыдущее шоу, в рамках которого Тиндалла бросили в джунгли, также стало популярным событием в стране.

Майк Тиндалл, который в настоящее время 44 года, провел с 2000 по 2011 годы 75 матчей за сборную Англии по регби и достиг наивысшего успеха в виде победы на чемпионате мира 2003 года. С 2014 года он также активно работает в сфере тренерской деятельности.

В мае 2011 года королева Великобритании Елизавета II дала свое благословение на брак своей внучки Зары Филлипс с Майком Тиндаллом, и в июле того же года состоялась свадьба в Эдинбурге. Таким образом, регбист стал членом британской королевской семьи.

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