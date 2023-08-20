В любимой зрителями советской фантастической комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" нашли странный киноляп с аквариумом.
Он связан с эпизодом, когда попавший с помощью машины времени в квартиру Шурика царь Иван Грозный, которого сыграл актёр Юрий Яковлев, находится рядом с аквариумом с рыбками и слушает песни Высоцкого.
В квартиру внезапно возвращается жена Шурика Зина (Наталья Селезнёва). В это время царь прячется за шторой. Внимательные зрители заметили, что вода в стоящем рядом с балконом аквариуме в этот момент мутная. А в другом кадре, когда мимо него проходит Зина, вода почти прозрачная, а внутри резервуара видны ещё и водоросли, которых за минуту до этого не было.
Одновременно с этим меняется и цвет жидкости в машине времени. В одном кадре он светлый, в в следующем — уже красный.
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