Телезрители нашли в фильме "Ирония судьбы" киноляп с Ипполитом

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Зрители обнаружили странный киноляп в популярной новогодней комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" в эпизоде, в котором Женя Лукашин выбрасывает в порыве ревности с балкона фотографию жениха Нади Ипполита.

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы"

В этот момент чётко видно, что на фото изображён именно Юрий Яковлев, который исполнил эту роль. Но Надя через несколько сцен выбегает на заснеженную улицу и подбирает снимок.

Здесь можно заметить, что на фотографии совсем другой человек, — актёр Олег Басилашвили, который был утверждён на роль Ипполита и даже успел сняться в некскольких эпизодах, но покинул проект.

Момент с фото в сугробе переснять не успели, так как снег уже растаял. Но это не единственная несостыковка в картине, есть и другие, отмечает РБК.