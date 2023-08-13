Зрители обнаружили странный киноляп в популярной новогодней комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" в эпизоде, в котором Женя Лукашин выбрасывает в порыве ревности с балкона фотографию жениха Нади Ипполита.
В этот момент чётко видно, что на фото изображён именно Юрий Яковлев, который исполнил эту роль. Но Надя через несколько сцен выбегает на заснеженную улицу и подбирает снимок.
Здесь можно заметить, что на фотографии совсем другой человек, — актёр Олег Басилашвили, который был утверждён на роль Ипполита и даже успел сняться в некскольких эпизодах, но покинул проект.
Момент с фото в сугробе переснять не успели, так как снег уже растаял. Но это не единственная несостыковка в картине, есть и другие, отмечает РБК.
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