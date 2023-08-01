Режиссёр Попов оценил состояние российского кино после отъезда осудивших СВО актёров

В стране осталось много молодых талантов, а российский кинематограф ничего не потерял после отъезда осудивших специальную военную операцию актёров. Такое мнение высказал режиссёр Фёдор Попов в разговоре с "Абзацем".

Фото: https://rewizor.ru/news/prokat-rossiyskogo-filma-koridor-bessmertiya-perenesen-na-8-maya/

Он заявил, что это их выбор, добавив, что набирает сейчас творческую мастерскую во ВГИКе, где очень много талантов.

В прокат кинотеатров до начала СВО было очень сложно попасть, отметил режиссёр. По его словам, он постоянно бился за то, чтобы рынок был открытым и регулируемым.

"Надо защищать своего производителя. Минкульт каждый год финансирует картины", — уточнил кинематографист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.