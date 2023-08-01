В стране осталось много молодых талантов, а российский кинематограф ничего не потерял после отъезда осудивших специальную военную операцию актёров. Такое мнение высказал режиссёр Фёдор Попов в разговоре с "Абзацем".
Он заявил, что это их выбор, добавив, что набирает сейчас творческую мастерскую во ВГИКе, где очень много талантов.
В прокат кинотеатров до начала СВО было очень сложно попасть, отметил режиссёр. По его словам, он постоянно бился за то, чтобы рынок был открытым и регулируемым.
"Надо защищать своего производителя. Минкульт каждый год финансирует картины", — уточнил кинематографист.
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