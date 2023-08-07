Фильм "Барби" собрал более $1 млрд за 17 дней мирового проката

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Кассовые сборы комедии "Барби", режиссером которого выступила Грета Гервиг, превысили $1 млрд за 17 дней мирового проката. Кинолента стала лидером по просмотрам на территории Северной Америки: она уже три недели держится на первой позиции.

Фото: forpost-sevastopol.ru

Как сообщает Variety, фильм успел на два дня обогнать "Гарри Поттера и Дары смерти: Часть II".

Грета Гервиг уже успела внести своё имя в список женщин-режиссёров, которые установили мировые рекорды в киноиндустрии. Она обогнала Пэтти Дженкинс, которая занималась постановкой "Чудо-женщины", однако Дженнифер Ли, одну из создательниц "Холодного сердца", превзойти пока не удалось.

Известно, что комедийную ленту "Барби" можно посмотреть в российских кинотеатрах.