Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эгоистов станет больше: как ретроградная Венера повлияет на россиян в августе
В Челябинском приюте погибли котята из-за обрушения крыши
38-летняя Ольга Серябкина рассказала, сколько весит сейчас
Деньги за два клика: мошенники предложили томичке заработать на “лайках”
Внедорожник Lincoln Navigator вышел на российский рынок
32-летняя Настя Ивлеева поделилась комичным кадром, как провела лето
Депутат Андрей Картаполов: самовольное оставление части будет считаться уклонением от мобилизации
Хозяин взорванного у Москва-Сити Jaguar рассказал о случившемся
Продюсер Яна Рудковская встала на защиту Бритни Спирс и раскритиковала поведение ее сыновей

Режиссер Досталь о срочной госпитализации: "Все с ума посходили"

1:29
Кино

Владимир Досталь, известный российский режиссер и глава кинокомпании "Аврора", наслаждается отдыхом на своей даче и сообщает о своем отличном самочувствии. В беседе с журналистами из Телеканала "360" он опроверг слухи о его госпитализации.

Режиссер Досталь о срочной госпитализации: "Все с ума посходили"
Фото: https://mf.b37mrtl.ru/russian/images/2023.01/original/63c90de8ae5ac92f45302ebe.jpg

"Все с ума посходили. Я сижу у дочки на даче. Абсолютно все хорошо", — поделился Досталь.

Информация о том, что Владимир Досталь был экстренно госпитализирован, была опубликована в Telegram-канале Mash. Согласно этой версии, режиссер обратился за медицинской помощью из-за одышки и сухого кашля, и после проведения ЭКГ ему было сообщено, что он незаметно для себя перенес инфаркт. Инсайдеры из канала утверждают, что госпитализация продлится несколько дней.

В период с 1987-го по 1998 год Владимир Досталь занимал пост руководителя киностудии "Мосфильм". Его имя известно зрителям благодаря таким фильмам, как "Здесь, на этой земле" и "Февральский ветер", а также благодаря его работе в качестве продюсера сериалов "Раскол", "Пером и шпагой" и "Мушкетеры Екатерины".

В начале января скоропостижно ушел из жизни брат Владимира Досталя, выдающийся народный артист, сценарист и режиссер Николай Досталь, которому исполнилось 77 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Шокирующие ракетные удары: как Запад отреагировал на мощные атаки РФ в Одессе

Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.

American Conservative: Запад шокирован ракетными ударами РФ по военным складам в Одессе
Раймонд Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль Лаймы Вайкуле
"Лайма делает шоу": Паулс объяснил, почему не пришёл на фестиваль в Юрмале
Новый скандал на фестивале Вайкуле: Сердючка и Лобода не поделили сцену
Новое заявление Киева о западном оружии развязало РФ руки
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Собчак высказалась о признании Норвегии недружественной страной
Известный европейский политик нанёс пощёчину Зеленскому
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Турист умер в Анапе после катания на опасном "Банане": случился приступ
Последние материалы
Внедорожник Lincoln Navigator вышел на российский рынок
32-летняя Настя Ивлеева поделилась комичным кадром, как провела лето
Депутат Андрей Картаполов: самовольное оставление части будет считаться уклонением от мобилизации
Хозяин взорванного у Москва-Сити Jaguar рассказал о случившемся
Режиссер Досталь о срочной госпитализации: "Все с ума посходили"
Продюсер Яна Рудковская встала на защиту Бритни Спирс и раскритиковала поведение ее сыновей
Дерматолог Магомедова: молочные продукты могут вызывать акне
Предсказано новое землетрясение магнитудой 8,5 в августе 2023 года
Дом без кондиционера можно охладить шелковыми простынями и емкостями со льдом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников