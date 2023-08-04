Режиссер Досталь о срочной госпитализации: "Все с ума посходили"

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Владимир Досталь, известный российский режиссер и глава кинокомпании "Аврора", наслаждается отдыхом на своей даче и сообщает о своем отличном самочувствии. В беседе с журналистами из Телеканала "360" он опроверг слухи о его госпитализации.

Фото: https://mf.b37mrtl.ru/russian/images/2023.01/original/63c90de8ae5ac92f45302ebe.jpg

"Все с ума посходили. Я сижу у дочки на даче. Абсолютно все хорошо", — поделился Досталь.

Информация о том, что Владимир Досталь был экстренно госпитализирован, была опубликована в Telegram-канале Mash. Согласно этой версии, режиссер обратился за медицинской помощью из-за одышки и сухого кашля, и после проведения ЭКГ ему было сообщено, что он незаметно для себя перенес инфаркт. Инсайдеры из канала утверждают, что госпитализация продлится несколько дней.

В период с 1987-го по 1998 год Владимир Досталь занимал пост руководителя киностудии "Мосфильм". Его имя известно зрителям благодаря таким фильмам, как "Здесь, на этой земле" и "Февральский ветер", а также благодаря его работе в качестве продюсера сериалов "Раскол", "Пером и шпагой" и "Мушкетеры Екатерины".

В начале января скоропостижно ушел из жизни брат Владимира Досталя, выдающийся народный артист, сценарист и режиссер Николай Досталь, которому исполнилось 77 лет.