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Фильм "Барби" стал самым успешным кассовым дебютом женщины-режиссера в истории кино

Кино

Фильм американского режиссера Греты Гервиг "Барби" за первые выходные в прокате заработал ошеломляющие $155 млн. и стал самым кассовым дебютом женщины-режиссера за всю историю кино. Об этой радостной новости сообщило издание Variety. До сих пор первое место в этой категории принадлежало фильму "Капитан Марвел", заработавшему $153 млн. и снятому дуэтом Анны Боден и Райана Флека в 2019 году.

Фильм "Барби" стал самым успешным кассовым дебютом женщины-режиссера в истории кино
Фото: https://www.pinterest.com/pin/425027283592011037/

До этого рекорд принадлежал фильму режиссера Пэтти Дженкинс "Чудо-женщина", который заработал 103 млн долл. в первый уикенд своего релиза в 2017 году.

Стоит отметить, что бюджет фильма "Барби" составил 145 млн долл. без учета маркетинговых расходов. Warner Bros. не раскрывает точную сумму маркетинговых расходов, но, по данным Variety, она может достигать 150 млн долл. Фильм стал результатом сотрудничества Warner Bros. и американской компании Mattel, известной производством кукол "Барби".

Комедия "Барби" приобрела огромную популярность задолго до выхода на экраны благодаря массированной маркетинговой кампании. В продвижении фильма приняли участие известные модные и косметические бренды, социальные сети и многочисленные блоггеры, сообщает Variety.

Грета Гервиг получила признание как режиссер благодаря автобиографическому фильму "Леди Берд" в 2017 году и экранизации романа Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", вышедшей на экраны в 2019 году. Оба фильма были неоднократно номинированы на престижную премию "Оскар".

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Барби (Марго Робби, Райан Гослинг) | Официальный трейлер | Фильм 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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