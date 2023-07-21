Как сейчас выглядит 59-летняя актриса Наталья Негода, сыгравшая в фильме "Маленькая Вера"

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Драма "Маленькая Вера", выпущенная в 1988 году, произвела неизгладимое впечатление на советскую аудиторию своей прямолинейностью и безрассудством, пронизывающими каждую сцену. В картине блестяще сыграла главную роль актриса Наталья Негода, которая благодаря этому фильму стала настоящей звездой.

Фото: glas.ru

"Маленькая Вера" — не просто кинофильм, а настоящая история, отражающая жизнь обычной советской семьи и сталкивающая её с реальными трудностями, характерными для позднего советского общества.

После выхода кинокартины часть зрителей начала критиковать Негоду за её смелость в съёмках откровенных сцен. В то же время другие восхищались её красотой, отвагой и профессионализмом.

Драма получила признание как внутри страны, так и на международных кинофестивалях. Однако несмотря на громкий успех, карьера актрисы постепенно угасала, и она приняла решение временно переехать в США, чтобы попытаться преуспеть там. Позже Негода вернулась в Россию, а последней её работой в кино стал фильм "Ван Гоги."

Пресса всегда была лишена доступа к личной жизни актрисы. Известно, что в начале 90-х годов она вышла замуж за экономиста и вместе с ним переехала в США. Однако их брак закончился довольно скоро, и у Натальи нет детей.

На данный момент Негоде 59 лет, и она предпочитает уединённый образ жизни, редко появляясь на публичных мероприятиях. Проживает в Москве, соблюдая свою личную жизнь в тайне, пишет glas.ru. Опубликована фотография, на которой видно, как сейчас выглядит актриса.

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