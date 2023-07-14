Зрители нашли киноляпы в фильме 1990 года "Один дома"

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Стало привычкой пересматривать фильм "Один дома", выпущенный в 1990 году, накануне нового года. Недавно было замечено несколько киноляпов в этой кинокартине. О них сообщил РБК Life.

Фото: pixabay.com

Один из киноляпов заключается в том, что сцена, где брат Кевина Базз ест пиццу, показана сначала с использованием его левой руки, а затем, когда кадр меняется, он держит еду уже в правой.

Также в фильме было обнаружено перемещение зелёной футболки. Сначала она висит на спинке стула возле стола Базза. Затем этот предмет одежды меняет своё местоположение.

Ещё один киноляп связан с электрической лампочкой в гараже, которая то включается, то выключается, хотя в помещении никого нет. Напомним, что родители персонажа улетели в Париж.

Кроме того, некоторые зрители, вероятно, задались вопросом о том, почему у грабителя Марва остался ожог после удара утюгом, несмотря на то, что электроприбор был выключен.

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