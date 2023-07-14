Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Расстрел гражданского автомобиля украинскими диверсантами под Угледаром попал на видео
Американский журналист рассказал о "серьёзном посыле" Вашингтону со стороны России
Так ли полезен большой огород и в чём его преимущество
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ракетный удар ВСУ по Москве приведёт к жёсткому ответу со стороны РФ
Садальский рассказал, как себя чувствует госпитализированная Татьяна Васильева
Ветеран СВР Корольков: ВС РФ перейдут от противостояния на линии обороны к наступлению
Власти Киева запретили песни на русском языке в публичных местах
Лукашенко оправдал Аллу Пугачёву и Софию Ротару фразой "Это жизнь"
Кулеба дал разъяснение относительно "агрессивного" твита Зеленского

Зрители нашли киноляпы в фильме 1990 года "Один дома"

1:05
Кино

Стало привычкой пересматривать фильм "Один дома", выпущенный в 1990 году, накануне нового года. Недавно было замечено несколько киноляпов в этой кинокартине. О них сообщил РБК Life.

Зрители нашли киноляпы в фильме 1990 года "Один дома"
Фото: pixabay.com

Один из киноляпов заключается в том, что сцена, где брат Кевина Базз ест пиццу, показана сначала с использованием его левой руки, а затем, когда кадр меняется, он держит еду уже в правой.

Также в фильме было обнаружено перемещение зелёной футболки. Сначала она висит на спинке стула возле стола Базза. Затем этот предмет одежды меняет своё местоположение.

Ещё один киноляп связан с электрической лампочкой в гараже, которая то включается, то выключается, хотя в помещении никого нет. Напомним, что родители персонажа улетели в Париж.

Кроме того, некоторые зрители, вероятно, задались вопросом о том, почему у грабителя Марва остался ожог после удара утюгом, несмотря на то, что электроприбор был выключен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Один Дома". Ловушки для бандитов
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Эксперт раскрыл последствия отставки генерала Попова для СВО
"Капризная примадонна": хамство Зеленского возмутило НАТО
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
Ветеран СВР Корольков: ВС РФ перейдут от противостояния на линии обороны к наступлению
Власти Киева запретили песни на русском языке в публичных местах
Лукашенко оправдал Аллу Пугачёву и Софию Ротару фразой "Это жизнь"
Кулеба дал разъяснение относительно "агрессивного" твита Зеленского
Киевская власть "планирует выращивать" марихуану в Крыму
Успешно выращивать растения можно в почвенных мешках
Татьяна Васильева была госпитализирована в московскую больницу в состоянии средней тяжести
Гладков: три человека пострадали из-за взрыва автомобиля в жилом районе Белгорода
Боксёр Александр Усик будет баллотироваться на пост президента Украины
ВСУ пошли на отчаянный шаг на фронте: "Перестали беречь людей"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников