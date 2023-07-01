За дискредитацию Красной армии в 1941 году запретили фильм "Сердца четырёх"

2:33 Your browser does not support the audio element. Кино

Для 43-летнего Константина Юдина работа над фильмом "Сердце четырёх" стала второй в качестве главного режиссёра. Эта музыкальная комедия основана на забавных недоразумениях.

Командир роты Рабоче-крестьянской Красной армии Пётр Колчин влюбляется в Шуру Мурашову. Он ухаживает за ней, добиваясь расположения девушки. Всё меняется, когда командир оказывается в военных Юрьевских лагерях. Там он встречает преподавательницу Галину, которая обучает армейские подразделения математике. Колчин влюбляется в неё. Комичным является то, что Галина является родной сестрой Шуры. Вокруг этого любовного треугольника и идёт повествование.

Фильм не допустили до проката. 20 февраля 1941 года художественный совет студии принял кинокартину, однако после комментария ЦК ВКП (б) выпуск ленты поставили на паузу. Посчитали, что фильм сняли в отрыве от действительности.

"Надо отметить, что кинофильм "Сердца четырёх" неправильно отображает советскую действительность, изображая жизнь советских людей как праздное легкомысленное времяпровождение. Кинофильм "Сердца четырёх" к выпуску на экран запретить", — говорится в постановлении Секретариата ЦК ВКП (б), вышедшем 26 мая 1941 года.

В кинокартине командир Красной Армии был изображён в комической роли. В условиях войны, когда от солдат требовались мужество и героизм, такая интерпретация персонажа считалась неуместной.

Один из секретарей ЦК ВКП высказал мнение, что "Красные командиры" в фильме были представлены в виде "военных игрушек", которые занимались различными несерьёзными делами и бездельничали. В результате такое изображение армии в фильме являлось её дискредитацией. В связи с этим фильм отложили, пишет sport24.ru.

Создатели кинокартины уже не надеялись увидеть работу на экранах. Ближе к онцу Великой Отечественной войны на фронт завозили комедии для эмоциональной разгрузки солдат. Отношение советских цензоров к кинокартинам данного жанра поменялось.

9 декабря 1944 года фильм получил прокатное удостоверение. Через месяц его уже увидели во всех кинотеатрах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.