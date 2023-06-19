Sport24 обнародовал изменения во внешности актёров фильма "День Радио" спустя 15 лет

Журналисты решили рассказать о том, как изменились герои популярной комедийной картины "День Радио" спустя 15 лет после её премьеры. Они отметили, что время повлияло на всех.

Фото: Инстаграм

Комедия "День Радио" была выпущена в 2008 году и стала вторым фильмом, в котором снялся знаменитый "Квартет И". Российская публика полюбила эту кинокартину за её остроумные диалоги, прекрасное музыкальное сопровождение и интересный сюжет.

"День Радио" стал классикой отечественной комедии 2000-х годов, утверждают кинокритики.

С тех пор прошло более 15 лет, и известные актёры из фильма сильно изменились. Некоторые из них стали практически неузнаваемыми, отмечает портал Sport24, представляя подборку фотографий актёров кинокартины тогда и сейчас.

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